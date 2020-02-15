Уголовное дело возбудили по факту гибели двух человек при стрельбе в центре Калининграда.

Как сообщает в субботу, 15 февраля, пресс-служба СУ СК РФ по региону, дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

По информации ведомства, убийство произошло на почве личной неприязни между предпринимателями, торговавшими на Центральном рынке города.

Стрельба произошла в Калининграде в субботу, 15 февраля. По предварительным данным, нападавшим является некий Бахрамов Ф. Он поджидал супружескую пару с карабином и открыл прицельный огонь.

В результате стрельбы погибли мужчина и женщина, 13-летний подросток с огнестрельным ранением доставлен в больницу. Сообщалось, что нападавший попытался покончить с собой. Он скончался в больнице. Также пострадал подросток — сын убитых.

По данным РЕН ТВ, мужчина, открывший огонь, давно конфликтовал с супругами из-за передела мест на Центральном рынке, что могло стать причиной инцидента.