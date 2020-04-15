Управление Следственного комитета России в Республике Северная Осетия — Алания возбудило уголовное дело в отношении жителя Владикавказа из-за распространения ложной информации о коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в среду, 15 апреля, на сайте ведомства.

По версии следствия, 6 апреля 38-летний владикавказец распространил в социальных сетях две видеозаписи, в которых он ставит под сомнение меры, принимаемые правительством республики по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также на видеозаписях правонарушитель призывал граждан к несоблюдению режима самоизоляции и пытался сформировать общественное мнение об отсутствии угрозы жизни и здоровью.

Уголовное дело возбуждено по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

В настоящий момент следствие проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам процессуальной проверки действиям подозреваемого будет дана правовая оценка.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. Закон, в зависимости от тяжести последствий фейка, предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей, а в виде лишения свободы — на срок до трех или пяти лет.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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