Следственный комитет по Кемеровской области — Кузбассу во вторник, 21 января, возбудил уголовное дело по факту смерти двух взрослых и одного ребенка в загоревшемся частном доме в Киселевске, сообщается на сайте ведомства.

Расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

«Предварительная причина возгорания — оставление остатков угля в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов», — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что инцидент произошел 20 января в 22:50 (19:50 мск). Соседи заметили возгорание, выбили окна и вывели 15-летнею девочку из горящего дома, а также вынесли тела 9-летней девочки, 57-летнего мужчины и 61-летней женщины.

Выживший ребенок был госпитализирован с термическим ожогом легкой степени тяжести. А общая площадь пожара составила 56 кв. м.

Мужчина и женщина приходились друг другу родными братом и сестрой, а дети — внучками женщины.

Причина возгорания и обстоятельства смерти жертв устанавливаются. В рамках расследования будет проведена пожарно-техническая экспертиза, направленная на установление точной причины пожара.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре, возникшем утром 21 января в поселке Причулымский Томской области увеличилось до 11.