Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту смерти в поселке ВНИИССОК (Подмосковье) ребенка, рожденного от суррогатной матери. Об этом 15 января ТАСС сообщила представитель Главного СУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«По факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»)», — приводит агентство ее слова.

По ее словам, новорожденный мальчик находился вместе с еще тремя детьми от суррогатной матери под присмотром няни. Дети проживали там, пока их биологические родители — граждане иностранных государств — занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж. По предварительным данным, младенец умер от «синдрома внезапной смерти новорожденного». Троих других детей госпитализировали.

«Следствием организованы проверки по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, а также органов опеки и попечительства, которыми не был выявлен факт проживания в квартире новорожденных в возрасте трех и двух месяцев без сопровождения родителей и законных опекунов, не имеющих документов, подтверждающих их рождение», — сказала Врадий.

В октябре сообщалось, что в Нижегородской области передали в суд дело 39-летней местной жительницы, обвиняемой в торговле новорожденными детьми и мошенничестве с материнским капиталом. Следствие установило, что беременная жительница Нижегородской области в июле 2018 года решила отдать женщине своего ребенка. Женщина родила мальчика по поддельным документам, после чего ее сообщница забрала младенца из роддома и попыталась продать его за 350 тыс. рублей семейной паре из Москвы.

У обвиняемой пятеро несовершеннолетних детей, двоим из которых она не является биологической матерью. Оказалось, что в 2012 году этих малышей женщина также незаконно забрала из московских роддомов.