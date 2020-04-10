Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с демонтажом памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 10 апреля.

«Подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — говорится в сообщении.

9 апреля МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны РФ Сергея Шойгу передать памятник маршалу Коневу России. В ведомстве заявили, что перенос памятника не нарушает обязательств страны перед Россией, а сам монумент — собственность района Прага-6. Также в министерстве заявили, что памятник планируется перенести в будущий пражский музей XX века.

7 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений и памятников. Документ устанавливает наказание за вандализм и уничтожение мемориальных объектов на территории РФ. Если же преступление было совершено в отношении монумента, установленного за границей, то уголовное дело рассматривается судом того региона, где было завершено предварительное расследование.

Памятник демонтирован 3 апреля. Российское посольств назвало снос актом «муниципального вандализма».

Монумент убрали, несмотря на протест Москвы, жителей города и даже президента страны Милоша Земана. Глава района Прага-6 Ондржей Коларж, комментируя демонтаж, заявив, что у Конева «не было маски» в период пандемии коронавируса.

Формальной причиной демонтажа монумента считается тот факт, что Конев, по мнению властей Праги, якобы готовил подавление «Пражской весны» (когда в 1968 году войска стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию, чтобы стабилизировать местный коммунистический режим). Некоторые современные публицисты называют те события «попыткой цветной революции и ее подавлением», оправдывая действия СССР. При этом чешские историки-ревизионисты не могут предоставить доказательств, что Конев действительно принимал участие в подготовке той военной операции.