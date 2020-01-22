В Кемеровской области следователи начали проверку после того, как трое монтажников пострадали при падении лифта в шахту на стройке. Об этом 22 января сообщили в региональном главке СК России.

Инцидент произошел в Кемерово вечером 21 января в строящемся доме в районе 2-й Заречной улицы. Трое мужчин упали с шестиметровой высоты в шахту лифта. Пострадавших госпитализировали. Состояние двоих врачи оценивают как средней степени тяжести, они находятся в общем отделении, один монтажник в реанимации. У одного из них, 28-летнего мужчины, диагностировали открытую черепно-мозговую травму, уточняет сайт kp.ru.

По информации следствия, рабочие вели монтаж лифтового оборудования в детской поликлинике, пристроенной к жилому дому. Работы проводились на деревянных балках, вставленных в специальные отверстия в стенах шахты. В ходе работ одна из балок сломалась, из-за чего монтажники рухнули вниз, пишет «Федеральное агентство новостей».

Следователи выясняют, проходили или пострадавшие специальное обучение по безопасному выполнению работ, а также сколько человек должны были делать данную работу, наличие страховочных поясов и ответственного за соблюдение техники безопасности, пишет RT.

В конце ноября 2019 года сообщалось, что охранник упал в шахту лифта в торговом центре в Пензенской области при попытке починить механизм.