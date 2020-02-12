Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности. Об этом 12 февраля сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что его уволили по дискредитирующим основаниям — за нарушение присяги сотрудника СК.

Видеозапись, которая стала причиной служебной проверки, опубликовал один из участников застолья — руководитель городского охранного агенства, который, согласно данным СМИ, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На видео, размещенном в Сети, участники банкета демонстрируют бицепсы под комментарии оператора.

По некоторым данным, на записи присутствовали начальник отдела по борьбе с организованной преступностью местного отдела полиции, его заместитель и виновник торжества — сотрудник СК, получивший звание майора.