Заместитель начальника таможенного поста Шереметьево подозревается в получении взяток на сумму более 1 млн рублей от гражданина Китая. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, чиновник в 2018–2019 годах несколько раз получал от иностранца вознаграждение за содействие в провозе товаров без уплаты пошлины.

Таможенника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), а гражданина КНР — в преступлении по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).

Ранее об аресте замначальника поста Александра Черникова сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы. Наказание по инкриминируемой ему статье может составлять до 15 лет лишения свободы, штраф — до 70-кратной суммы взятки.