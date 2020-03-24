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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил московским следователям доложить о ходе проверки нарушений жилищных прав ветерана, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что 94-летний ветеран, проживающий со своей дочерью и двумя внучками, претендует на улучшение жилищных условий и вынужден жить на кухне своей однокомнатной квартиры.

«Председатель СК РФ поручил главному следственному управлению СК РФ по городу Москве доложить о ходе проведения доследственной проверки, организованной по факту нарушения жилищных прав ветерана», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава СК РФ поручил изучить условия проживания ветерана и его семьи, дать оценку обстоятельствам, указанным в СМИ.

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