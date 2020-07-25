Российский бюджет ежегодно недополучает более 58 миллиардов рублей из-за налоговых преступлений, заявила в интервью РИА Новости зампред СК Елена Леоненко.

Он добавила, что за последние годы ситуация почти не меняется, лишь только незначительно снижается.

В начале июля Минфин заявил, что бюджет не получит более триллиона рублей доходов от нефтегазовой сферы из-за последствий пандемии коронавируса.

В целом по итогам года в казне будет дефицит в размере около пяти триллионов рублей. Окончательная сумма будет зависеть от реализации антикризисного плана правительства.