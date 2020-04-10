Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту крушения в 2010 году польского президентского самолета «Ту-154М» в Смоленске.

Версия о возможном взрыве на борту самолета не нашла подтверждения. Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы как на территории России, так и в Польше.

«Согласно выводам экспертов, на фрагментах польского самолета «Ту-154М», а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолёта и продуктов его эксплуатации», — сообщила в пятницу, 10 апреля, официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, полет самолета проходил в трудных метеоусловиях. Командир воздушного судна должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но не сделал этого. Последующие ошибочные действия экипажа, продолжившего заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировавшего на систему раннего предупреждения приближения земли, привели к трагедии.

Воздушный лайнер столкнулся с деревом на высоте около 11 м. У самолета оторвалась часть крыла, после чего лайнер стал вращаться и через несколько секунд упал на землю в перевернутом положении.

«Изъятые в ходе осмотра места происшествия фрагменты польского самолета осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу», — добавила представитель Следственного комитета.

Следствие организовало условия хранения доказательств, исключающие их повреждение и порчу, а также обеспечивающие безопасность.

Российские следователи в рамках расследования неоднократно оказывали содействие польским компетентным органам в проведении совместных осмотров обломков частей воздушного судна. Польской стороне предоставили доступ к агрегатам, подузлам и конструктивным элементам «Ту-154М», хранящимся на аэродроме Смоленск (Северный).

Совместные осмотры проводились сотрудниками Главного следственного управления, Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России и представителями Национальной прокуратуры Польши с применением фото- и видеосъемки. Результаты всех процессуальных действий переданы польской стороне в порядке, установленном международными договоренностями и российским законодательством. Всего Следственным комитетом исполнено свыше 40 запросов польской стороны.

Следственный комитет России напоминает об открытости к полному и всестороннему взаимодействию с польской стороной по вопросу расследования обстоятельств катастрофы «Ту-154М».

Летом 2019 года Варшавский окружной суд признал виновным бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Его обвинили в преступной халатности, приведшей 10 апреля 2010 года к крушению лайнера, в котором находился президент Польши Лех Качиньский и его представительная делегация.

Осужденный не пытался воспрепятствовать полету, зная, что в Смоленске не было аэродрома, на который можно было посадить авиасудно.

Его приговорили к 10 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года.

В 2018 году СК России не нашел подтверждения версии Варшавы о взрыве на борту самолета. Самолет Ту-154 разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человекю По версии СКР, к трагедии привела совокупность факторов, в числе которых ошибочные действия экипажа.