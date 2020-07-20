Сотрудники Следственного комитета изучат и дадут правовую оценку расследованию убийства предпринимателя Евгения Зори. Оно было совершено в 2004 году. В рамках этого дела был задержан экс-губернатор Хабаровской области Сергей Фургал.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, в 2004 году произошло сокрытие факта уголовного преследования фигурантов. По ее словам, после убийства Зори на первоначальном этапе расследования задерживались Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков.

Эти задержания обосновывались показаниями свидетелей, а также другими материалами следствия. Тем не менее, спустя двое суток оба подозреваемых были отпущены на свободу. Уголовное преследование было прекращено в виду отсутствия достаточных доказательств.

На сайте СК отмечается, что тогда Фургал оказывал серьезное влияние на ряд высокопоставленных сотрудников милиции. Те же, в свою очередь, информировали его о предварительном следствии. Информация позволила принимать меры к сокрытию его причастности к преступлению.

Давление оказывалось на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия. Кроме того, при составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала "по странной случайности" была допущена ошибка.

А еще не были внесены в официальные базы учета данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова.

В понедельник, 20 июля, президент России Владимир Путин отправил в отставку Фургала с поста губернатора Хабаровского края. Врио главы региона он назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева.