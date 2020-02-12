Следственный комитет России по Тюменской области начал служебную проверку после появившейся в Сети видеозаписи, на которой предположительно запечатлены представители местных силовых структур, отмечающие повышение коллеги с лозунгами «Жизнь ворам» и «АУЕ». Об этом в среду, 12 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По некоторым данным, в застолье участвуют начальник отдела по борьбе с организованной преступность местного отдела полиции, его заместитель и виновник торжества — сотрудник СК, получивший звание майора.

Автор ролика — руководитель одного из городских охранных агентств, который, согласно данным СМИ, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за период с 2007 по 2016 год.

10 февраля суд приговорил экс-подполковника Следственного комитета Романа Русакова к 10 годам исправительных колоний строгого режима за взятку.