Следователи в Московской области начали доследственную проверку по факту нападения семилетнего ребенка на отца с ножом в попытке защитить мать от побоев. Об этом 17 июня агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГСК СК России.

Инцидент произошел 16 июня в квартире одного из домов в поселке Ермолино Дмитровского городского округа. Пьяный 39-летний мужчина в ходе ссоры принялся избивать и душить свою 37-летнюю жену. На ее крики о помощи прибежал их семилетний сын, который, чтобы защитить мать, ударил отца ножом в спину, отмечает телеканал «360».

Мужчину госпитализировали. С места происшествия изъяли отпечатки пальцев, а также кухонный нож, пишет НСН. Следователям женщина рассказала, что у нее с мужем на протяжении 10 лет возникают конфликты из-за его злоупотребления алкоголем, уточняет RT. Школьник рассказал правоохранителям, что раньше видел такие сцены по телевизору, поэтому и решил повторить, уточняет сайт kp.ru.

По словам соседки семьи, получивший ранение мужчина при злоупотреблении алкоголем часто ведет себя неадекватно.

«Все время пьяный схватывался с женой. А жена у него неплохая. И дети неплохие. Когда все это произошло, он начал душить свою жену. Она его попросила музыку сделать потише, он отказался. Она потом ушла на кухню, а он за ней и начал душить», — рассказала женщина в беседе с телеканалом «Звезда».

При этом соседка подчеркнула, что мужчина не употребляет алкоголь постоянно: иногда уходит в запои, а в остальное время является абсолютно нормальным человеком.

Следователи организовали проведение доследственной проверки. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. В ходе проверки СК даст оценку исполнению своих обязанностей должностными лицами органов, осуществляющих профилактические мероприятия.

По словам детского омбудсмена региона Ксении Мишоновой, ситуация находится под контролем аппарата уполномоченного по правам ребенка в Московской области. Семья, в которой есть еще один ребенок, характеризовалась как положительная. Мишонова отметила, что дети вместе с матерью будут помещены в кризисный центр для женщин, речи об изъятии детей из семьи не идет. По предварительным данным, заявления о домашнем насилии в правоохранительные органы от мамы ранее тоже не поступали.