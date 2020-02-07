Военные следователи просят заключить замначальника Генштаба Минобороны Халила Арсланова под стражу по делу о хищении около 6,7 млрд рублей. Об этом сообщил адвокат Антон Антонов в пятницу, 7 февраля.

«Следствие намерено ужесточить Арсланову меру пресечения и просит суд заключить его под стражу», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее ходатайство уже поступило в военный суд, сообщает «Интерфакс».

По данным источника «Известий», ранее в этот день Арсланова задержали и доставили на допрос, а позднее он прибыл на заседание военного суда. Замглавы Генштаба был без наручников и конвоя. Антонов же утверждает, что его подзащитного не задерживали, он сам пришел в суд.

Уголовное дело в отношении Арсланова было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту военной техники. Срок следствия был установлен до 6 февраля 2020 года. В октябре 2019-го ему предъявили обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества.

21 января 2020 года стало известно, что Минобороны отозвало иск о компенсации ущерба к Арсланову. Тогда же суд признал законным арест его имущества общей стоимостью около нескольких миллионов рублей.

30 января Арсланов прошел проверку на детекторе лжи. Его спрашивали, имел ли он корыстный умысел на хищение денег, планировал ли подобные преступления, участвовал ли он в них, знал ли о хищениях и получал ли похищенные средства в личное пользование. На все эти вопросы не было выраженной физиологической реакции. Эксперты трактовали это как «отсутствие эмоциональных следов, связанных с преступлением».

На данный момент Арсланов числится на своей должности, однако находится в отпуске и фактически свои обязанности не выполняет.