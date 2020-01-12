Следственный комитет России (СК РФ) установил, что ошибка командира привела к катастрофе самолета SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево. Продолжения расследования инцидента не будет, о чем заявил заместитель председателя СК РФ Игорь Краснов в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Продолжения не будет. У нас есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия», — пояснил заместитель главы СК РФ.

По версии следования, командир самолета Денис Евдокимов своими действиями создал условия, при которых посадка самолета произошла со слишком большой скоростью и вертикальной перегрузкой. «SSJ трижды подскакивал, ударяясь о полосу, пока не подломились основные опоры шасси, что повлекло разрушение конструкции самолета с разливом и воспламенением топлива», — рассказал Краснов.

Также зампредседателя российского ведомства подчеркнул, что расследование установило непричастность конструкции и состояния воздушного судна к инциденту: «Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота, и можем сказать, что самолет здесь точно не при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других лайнеров».

Инцидент произошел вечером 5 мая. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета он вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. По предварительным данным, в самолет попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. Судно совершило жесткую посадку и загорелось от удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.

В октябре сообщалось, что Денису Евдокимову предъявили обвинения в нарушении эксплуатации воздушного транспорта, в результате чего погибли более двух человек. 3 декабря СК завершил расследование авиакатастрофы