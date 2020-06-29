Турецкие компетентные органы не исполняют российских запросов о правовой помощи в расследовании дел о гибели российских туристов в Турции в 2019 году, решить эту проблему надо в кратчайшие сроки, заявил СК РФ.

«Турецкие компетентные органы не исполняют российских запросов о правовой помощи в расследовании этих дел. Решить эту правовую коллизию необходимо в кратчайшие сроки. По турецкому закону об учреждении судебной медицины срок хранения изъятых образцов тканей составляет одни год. Уже через четыре недели запрашивать будет просто нечего», — сообщает СК на своем YouTube-канале.

Как ранее напомнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в июле 2019 года 16-летняя жительница Красноярска была госпитализирована в частную клинику в Аланье, позднее после обследования ее перевезли в другую клинику, где она скончалась, предположительно, от перитонита. Кроме того, в августе 2019 года в отеле в Бодруме пострадала 12-летняя россиянка из Ленинградской области, ее рука застряла в трубе системы фильтрации бассейна, и она длительное время находился под водой. Ребенок был госпитализирован и скончался в больнице, несмотря на оказанную медпомощь.

Также в августе 2019 года в аквапарке в Аланье 19-летняя жительница Москвы по неустановленной причине впала в кому. Для оказания медицинской помощи россиянка была доставлена в госпиталь, а через неделю транспортирована в РФ, где скончалась, не приходя в сознание. В начале сентября 2019 года 5-летняя жительница Архангельской области в отеле в Аланье при неустановленных обстоятельствах оказалась в бассейне, где начала тонуть. После экстренной транспортировки в клинику девочка также скончалась.