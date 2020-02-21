Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы смягчить меру пресечения экс-полицейскому Денису Коновалову, арестованному по делу журналиста Ивана Голунова. Следователи просят отпустить его из СИЗО под домашний арест сообщила пресс-служба суда в пятницу, 21 февраля.

Дата заседания для рассмотрения ходатайства пока не назначена.

19 февраля стало известно, что Коновалов признался в подбрасывании наркотиков Голунову. Также он заявил, что сделать это ему приказал его экс-начальник Роман Ляховец, также арестованный по этому делу. Сам Ляховец свою вину не признает. Его адвокат Алексей Коврижкин утверждает, что показания Коновалова даны под давлением следствия.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела — пять сотрудников полиции — сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотиков. Все пятеро были арестованы 30 января. Они работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Он отрицал вину. Через несколько дней министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении полицейских, занимавшихся его делом, по итогам служебной проверки. Кроме того, со службы были уволены начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.

В декабре 2019 года на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил о возбуждении Следственным комитетом уголовных дел в отношении указанных сотрудников полиции после задержания Голунова. По словам президента, фигурантов отстранили от работы из соответствующих служб МВД и уволили из органов.