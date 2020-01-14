Следствие обратилось с ходатайством в Солнцевский суд Москвы о прекращении уголовного дела в отношении бывшего начальника таможни аэропорта Внуково генерал-майора Юрия Шебуняева. СК России просит назначить подследственному штраф. Об этом 14 января рассказал ТАСС близкий к расследованию источник.

По его словам, суд либо согласится с постановлением органов дознания и назначит Шебуняеву штраф, либо откажет и вернет дело для составления обвинения.

В сентябре 2016 года бывший главный таможенник аэропорта Внуково Юрий Шебуняев был объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о контрабанде товаров из Турции. Заочно ему было предъявлено обвинение по статье 286 УК России «Превышение должностных полномочий».

Дело в отношении Шебуняева было возбуждено в августе. Примерно в то же время был подписан указ об отстранении генерал-майора от должности.