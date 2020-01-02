Следственный комитет просит лишить или ограничить в родительских правах мать девочки, которую увели из дома в новогоднюю ночь в Москве. Об этом сообщили в ГСУ СК по столице 2 января.

Известно, что ребенок проживал в неполной семье, которая состоит на учете в органах системы профилактики. Их действиям будет дана правовая оценка.

«Следователи направили материалы в компетентные органы для рассмотрения вопроса о лишении либо ограничении родительских прав матери ребенка. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она передана в органы опеки и попечительства», — говорится на сайте ведомства.

1 января в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о пропаже своей 6-летней дочери. В тот же день девочку нашли в метро с не знакомой ее матери женщиной. По данным следователей, в новогоднюю ночь «похитительница» зашла в дом, где проживала семья и увела ребенка. Они попали на камеры видеонаблюдения выходящими из подъезда.

Правоохранителям женщина заявила, что хозяева квартиры и их гости поссорились и девочка в слезах сама обратилась к ней и попросила увести из квартиры. «Похитительница» решила отвести ребенка к себе домой, а на следующий день вернуть матери.

Как писала «Газета.ру», женщина имеет славянскую внешность, на вид ей около 30 лет. Женщина прихрамывает и имеет косоглазие.

По данным РЕН ТВ, дверь в квартиру, где проживала девочка, никогда не закрывалась и ребенок проживал в антисанитарных условиях: по квартире разбросаны вещи и пакеты, валяются окурки, а вместо унитаза стоит ведро. Известно, что ранее из семьи были изъяты еще два ребенка.