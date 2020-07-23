Следственный комитет (СК) в ходе проверки установил недостоверность распространенной ранее в Telegram-каналах и СМИ информации о наличии двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе сенатора.

«В ответе ГСУ СК по городу Москве сообщается о том, что в ходе проверки установлена недостоверность сведений ряда СМИ и Telegram-каналов о наличии у сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства. Проводятся процессуальные действия в целях установления обстоятельств распространения этой недостоверной информации и лиц, причастных к размещению недостоверной информации», — отметили в пресс-службе.

Как говорится в ответе сенатору руководителя ГСУ СК РФ по Москве А. А. Стрижова, "установлено, что в телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.eg.ru, а также в Telegram-канале "Небожена" опубликована недостоверная информация о наличии гражданства и (или) вида на жительство".

Сама сенатор сказала ТАСС, что в середине января направила запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой о проведении проверки по факту сознательного распространения недостоверной информации о наличии у нее двойного гражданства. По ее словам, в запросе речь шла о Telegram-канале «Небожена» и ряде СМИ, которые опубликовали аналогичные материалы. Она подчеркнула, что воспринимает распространение этой лживой информации как попытку дискредитировать не только ее лично, но и весь российский парламент.