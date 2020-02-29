Третий участник вечеринки в банном комплексе «Девятый вал» скончался в больнице. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по городу Москве.

«Следователи устанавливают обстоятельства смерти трёх жителей столицы после инцидента в банном комплексе», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 28 февраля в банном комплексе, расположенном в Коломенском проезде города Москвы, компания из 18 человек отмечала день рождения.

«В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия», — отметили в СК России и добавили, что несколько участников мероприятия были госпитализированы.

Ранее 29 февраля информированный источник сообщил «Известиям» о том, что третьей жертвой стал муж именинницы.

28 февраля во время вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко неизвестный кинул сухой лед в бассейн с людьми. В результате инцидента шесть человек пострадали.

Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам ( ч. 3 ст. 109 УК РФ).