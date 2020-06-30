Следственный комитет России завершил дополнительное расследование дела в отношении сестер Хачатурян. Стали известны результаты психолого-психиатрических экспертиз. Согласно им, двое из сестер могли осознавать характер действий, а также руководить ими.

В отношении Крестины и Ангелины дело направлено прокурору с обвинительным заключением. Однако в отношении Марии оно направлено с «постановлением о применении принудительной меры медицинского характера», говорится на сайте СКР.

Трое сестер обвиняются в убийстве их отца. В свое оправдание девушки говорят, что отец много лет издевался над ними, в том числе устроил сексуальный террор. СК, при оценке их действий установил, что мотивом преступления действительно стала личная неприязнь, «обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий». Это учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства.