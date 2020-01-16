Следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении так называемого якутского шамана Александра Габышева, сообщил ТАСС координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников в четверг.

10 декабря Габышева и нескольких его соратников задержали на территории Якутии. Габышева оштрафовали 11 декабря на 1 тыс. рублей за неповиновение распоряжению полицейского. 12 декабря Александр Габышева опросили следователи. «Мы забрали сегодня постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по статье 318 УК РФ в связи с инцидентом, который был в декабре при задержании [Габышева]. Следователь в постановлении об отказе указал, что в действиях Александра Габышева отсутствует умысел на применение насилия в отношении сотрудника полиции», — сказал Прянишников.

Как отметил правозащитник, по возбуждению уголовного дела по ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") обвинение Габышеву не предъявлено и не сформулировано. "По версии следователя для обвинения не хватает фактов, и подписка о невыезде была отменена непосредственно следователем. Сейчас Габышев дал обязательство о явке в случае необходимости проведения каких-то следственных действий", — добавил Прянишников.

12 сентября в отношении Габышева возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". 18 октября Якутский городской суд признал возбуждение уголовного дела законным. 3 декабря Верховный суд Якутии оставил решение первой инстанции без изменения, а жалобу адвокатов о незаконном и необоснованном возбуждении уголовного дела — без удовлетворения. В постановлении суда говорилось, что в высказываниях Габышева, согласно результатам психолого-лингвистического исследования, содержится публичный призыв к насильственным действиям. Как сообщал адвокат, Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым.

В начале лета стало известно, что Габышев, который называет себя "якутским шаманом-воином", отправился пешком из Якутии в Москву. По пути его следования проводились митинги оппозиции.

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