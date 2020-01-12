Закрытие в России большого количества психиатрических клиник привело к росту криминала из-за отсутствия контроля за нездоровыми людьми, заявил 12 января замглавы Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

По его словам, параллельно с сокращением числа коек и психиатрических лечебниц развиваются формы внебольничной помощи. При этом растет число преступлений, совершённых нездоровыми людьми. Представитель СК напомнил о случае нападения мужчины на ребенка в детском саду Нарьян-Мара.

«Закрытие большого количества психиатрических лечебниц породило новые проблемы и дало нежелательные результаты, особенно среди пациентов с наиболее тяжелыми и хроническими заболеваниями, что выразилось, в том числе в росте криминогенной напряженности», — цитирует Краснова «Коммерсант».

Зампрдседателя СК также указал, что после упразднения в начале 1990-х психиатрического учета нынешний надзор медиков за психбольными не гарантирует безопасность окружающих от них. Из-за сложившейся обстановки по поручению главы СК Александра Бастрыкина ведомство провело специальное исследование.

31 октября в один из детских садов Нарьян-Мара проник мужчина. Он напал на одного из спящих детей и ударил малыша ножом в шею. Ребенок скончался на месте. На допросе мужчина заявил, что видел галлюцинации. Психиатры тогда отметили, что действующие законы не позволяют изолировать от общества потенциально опасных людей — если убийцу признают невменяемым, уже через полгода он может вернуться на свободу.