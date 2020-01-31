Погибший в результате взрыва в жилом доме во Владивостоке 27-летний мужчина пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда демонстрировал его своим знакомым. Об этом сообщает пресс-служба СК по по Приморскому краю.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

В свою очередь РЕН ТВ уточняет, что мужчина пытался изготовить взрывное устройство из страйкбольной гранаты, после чего и произошел взрыв. По данным телеканала, в момент происшествия в квартире находились владелец и два неизвестных гостя.

Ранее в пятницу сообщалось, что один человек погиб в результате подрыва самодельного взрывного устройства в жилом двухэтажном доме во Владивостоке.

По предварительным данным, двое пострадавших находятся в реанимации.

Отмечается, что несущие конструкции дома не пострадали. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками правоохранительных органов.