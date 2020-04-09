Бывший пособник нацистов Гельмут Оберлендер причастен к организации массовых расстрелов жителей Ростовской области в августе 1942 года. Об этом сообщается в видеоматериалах Следственного комитета (СК), опубликованных в четверг, 9 апреля, на YouTube.

«Предположительно, массовый расстрел был организован в августе 1942 года. Установлено, что к совершению этого преступления причастен переводчик зондеркоманды СС-10А Гельмут Оберлендер. Сейчас он незаконно проживет в Канаде», — говорится в материалах ведомства.

СК возбудило уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан Ростовской области в период Великой Отечественной войны.

«В августе 1942 года военнослужащие Зондеркоманды СС-10а, полиции безопасности и СД под предлогом переселения мирного населения еврейской национальности и партийного актива КПСС вывезли в район поселка Змиёвская Балка Ростовской области не менее 27 тыс. человек, которые впоследствии были расстреляны», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время следователи проводят проверку всех обстоятельств произошедшего, тщательно изучают архивные материалы, свидетельствующие о военных преступлениях и преступлениях против человечности.

25 марта архивное управление ФСБ опубликовало документ об этом геноциде.

В материалах подробно описаны методы работы нацистов и перечисляются ответственные за организацию преступлений, в том числе вспомогательный отряд гестапо, служба безопасности рейхсфюрера СС, жандармерия и управление городской полиции. В бумагах также указываются фамилии причастных и данные о погибших. Также в деле имеется протокол, подробно описывающий расстрелы в Змиёвской балке.

Змиёвская балка — бывший поселок, ныне часть Ростова-на-Дону, где 11–12 августа 1942 года нацистами было убито около 27 тыс. человек. Согласно акту Чрезвычайной государственной комиссии, большинство этих жертв (от 15 до 18 тыс. человек) были евреями. Здесь же были уничтожены люди других национальностей.