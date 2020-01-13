Следственный комитет России обладает доказательствами коррупционного происхождения 8 млрд рублей бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом 12 января рассказал замглавы СК Игорь Краснов.

По его словам, несмотря на вынесенный экс-полковнику приговор, расследование его преступлений продолжается. В том числе выясняется, откуда взялись 8 млрд рублей, обнаруженные в квартире Захарченко.

«Собранные доказательства позволяют сделать вывод, что эти деньги могли быть получены в результате совершения коррупционных преступлений. В частности, в настоящее время устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний», — цитирует Краснова «Коммерсант».

В июне прошлого года Пресненский районный суд приговорил Захарченко к 13 годам лишения свободы, а также лишил его всех званий и обязал выплатить штраф в размере 117 млн рублей. В октябре Мосгорсуд смягчил приговор до 12,5 лет.

Во время работы в МВД Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Он был задержан в 2016 году за получение взятки в 7 млн рублей. Позже ему предъявили обвинения в воспрепятствовании правосудию и других эпизодах взяточничества.

По одному из эпизодов — получении взятки в $800 тыс. — Захарченко был оправдан.