Следственный комитет довел до суда более 80 тыс. уголовных дел в 2019 году. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Александра Бастрыкина. В поздравлении сотрудникам, опубликованном на сайте СК, он отметил, что «результаты проделанной в 2019 году работы внушают нам определенный оптимизм».

Бастрыкин также указал на успехи сотрудников в расследовании терактов, в том числе совершенных в отношении российских военнослужащих на территории Сирии. Кроме того, председатель СК обратил внимание на успешные усилия по ликвидации каналов финансирования и внешней поддержке террористических группировок.

При этом он напомнил о возбужденных делах по фактам тяжких и особо тяжких преступлений «против мира и безопасности человечества» в Донбассе. «Рассчитываю на вашу принципиальность, профессионализм, высокие моральные качества и твердость служения закону!» — резюмировал Бастрыкин.

СК ранее сообщил, что почти 80 тыс. уголовных дел о коррупции было направлено в суд с момента создания ведомства в 2011 году. Только в 2019 году было раскрыто 11 664 преступления такого рода в рамках почти 6,5 тыс. уголовных дел. Главным образом это дача и получение взятки, мошенничество, присвоение и растрата.

Согласно статистике ведомства, среди силовиков самыми подверженными коррупции оказались полицейские — с начала года перед судом предстали 752 бывших сотрудника МВД. За ними в списке следуют ФСИН (181), Служба судебных приставов (84), МЧС (51) и таможня (34). Замыкают реестр сотрудники СК (27) и прокуратуры (9).