Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов сообщил, что Следственный комитет (СК) России направил его на психиатрическую экспертизу.

«Я получил направление от СК на психиатрическую экспертизу», — сказал он «Интерфаксу» 5 марта.

Информацию подтвердил адвокат журналиста Сергей Бадамшин. В комментарии ТАСС психолого-психиатрическую экспертизу он назвал «вполне стандартной процедурой». Сам же Голунов отметил, что уже проходил экспертизу в 2013 году. Тогда каких-либо отклонений выявлено не было. На ее основании он получил паспорта моряка.

В феврале адвокат одного из фигурантов дела сообщил, что экспертиза от 2019 года подтвердила наличие следов мефедрона, фенилпентана и кокаина на волосах Голунова.

30 января были арестованы все пятеро полицейских, обвиняемых в фальсификации улик по делу журналиста: Максим Уметбаев, Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Последнему в феврале изменили меру пресечения на домашний арест. Ранее Коновалов признался в подбрасывании наркотиков Голунову якобы по приказу Ляховца, который был начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД.

При этом сам Ляховец свою вину не признает, а его адвокат Алексей Коврижкин считает, что Коновалов дал показания под давлением следствия.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Он отрицал вину. Через несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с журналиста и увольнении полицейских, занимавшихся его делом. Также со службы были уволены начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.