Следственный комитет России поверяет протоирея Дмитрия Смирнова после того, как он сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Об этом во вторник, 31 марта, рассказал «Известиям» источник в экстренных службах.

Отмечается, что проверка начата по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и вражды»).

Сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками», появилось в СМИ 16 февраля.

Позже замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя высказывание протоиерея, сообщил, что священнослужитель не ставил перед собой цель оскорбить женщин, которые живут в гражданском браке. По его словам, это скорее «упрек мужчинам, которые не берут на себя ответственность» и не регистрируют брак. РПЦ, как отметил Кипшидзе, сопереживает женщинам, которые стали жертвами безответственности мужчин, пользующихся их любовью и заботой, ничего не давая взамен.

На следующий день глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея.

По его словам, Смирнов нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбляющие женщин. «Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно».

Также он извинился перед многочисленными женщинами, почувствовавшими себя оскорбленными очередным высказыванием священника. Церковь относится уважительно к бракам, которые официально зарегистрированы в загсе, о чем говорится и в «Основах социальной концепции РПЦ», напомнил митрополит.