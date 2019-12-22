Следственный комитет России начал проверку после стрельбы ресторана в Дальнегорске в Приморском крае. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления СКР Аврору Римскую.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю приняты к производству материалы доследственной проверки по факту стрельбы около ресторана на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске, по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство» — Ред.)», — рассказала она агентству.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате стрельбы у ресторана пострадали четыре местных жителя. Они были госпитализированы в травматологическое отделение. В данный момент сотрудники полиции устанавливают местонахождение подозреваемого.

В управлении МВД России по Приморскому краю установили, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов произвел выстрелы из ружья.