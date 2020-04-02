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Следственный комитет РФ по Республике Коми сообщил о начале доследственной проверки массового заражения коронавирусной инфекции в городской больнице Эжвинского района города Сыктывкара.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — привели сообщение регионального СКР в «Интерфаксе».

По состоянию на 1 апреля зарегистрировано 53 случая заражения в Республике Коми. Все они обнаружены в больнице Сыктывкара. Сейчас больница находится в режиме строгого карантина.

Как сообщал NEWS.ru ранее, правозащитник Эрнест Мезак возмутился тем, что СК не начал расследование по факту массового заражения в больнице Сыктывкара.

СМИ опубликовали информацию о том, что источником заражения мог стать руководитель отделения хирургии больницы Эжвинского района Сыктывкара Андрей Керн. Эрнест Мезак отметил, что совершенно неважно, был ли врач источником заражения, главное, что Следственный комитет не начал расследование по факту массового заражения людей.

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