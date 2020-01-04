Следственный комитет начал доследственную проверку после конфликта в больнице Уссурийска, где стоматолог отказал в помощи матери с малолетним ребенком. Об этом 4 января «РИА Новости» сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.

«3 января 2020 года в средствах массовой информации появились сведения о том, что в одном из медицинских учреждений города Уссурийска Приморского края не оказали стоматологические услуги малолетнему ребенку, в результате чего между родителями ребенка и врачом произошел конфликт. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка», — приводит агентство слова представителя СК.

Ранее стало известно, что мать обратилась в городскую стоматологию за экстренной помощью, потому что малыш из-за болей уже два дня ничего не ел, однако врач отказал ей без объяснения причин. Женщина потребовала написать письменный отказ, но стоматолог никак не отреагировал на ее просьбы.

После этого она достала телефон и начала снимать происходящее на видео. В ответ врач схватил женщину за руку и начал ломать пальцы, а также бить локтем по голове, несмотря на то что у нее на руках находился ребенок.

В результате инцидента женщина получила сотрясение мозга и перелом указательного и среднего пальцев.