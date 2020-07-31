Жительнице Санкт-Петербурга Марине Кохал предъявлено обвинение в убийстве ее мужа, рэпера Энди Картрайта.

По версии СК, «не позднее 29 июля … (обвиняемая) в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений» убила мужа «неустановленным следствием способом».

Ранее женина заявила, что муж умер от передозировки наркотиков несколько дней назад, и она почему-то решила не сообщать никому о его смерти, оставила труп в квартире и расчленила. СМИ сообщали, что мать Кохал помогала ей в этом.

Экспертиза показала, что наркотических веществ Картрайт перед смертью не употреблял. Одна из версий: он мог скончаться в результате сердечного приступа.