В Москве возбудили уголовное дело из-за незаконного получения бюллетеней для голосования по изменению Конституции гражданкой России и Израиля, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, в конце июля Юлия Ильинская, имеющая как российский, так и израильский паспорт, трижды получила бюллетени в Израиле.

«Один из бюллетеней был получен ею на избирательном участке при посольстве России в Тель-Авиве, второй – в Генеральном консульстве России в Хайфе, а третий – дистанционным способом», — говорится в релизе.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования». Сейчас «устанавливается местонахождение Ильинской».