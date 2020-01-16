Следственный комитет перепредъявил обвинение основателю группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко» Василию Бойко-Великому. По данным ТАСС, в новое обвинение бизнесмену добавлена растрата при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и $120 тыс.

По версии следствия, в 2013–2018 годах бизнесмен и еще шесть сотрудников банка «Кредитный экспресс» объединились в организованную группу и похитили средства на сумму свыше 180 млн рублей и $929 тыс. Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах и присваивали деньги клиентов. Установлен 31 факт хищений.

Как утверждает СК, Бойко-Великий определял размер похищаемого имущества, определял лиц из числа сотрудников подконтрольных ему организаций, входящих в группу компаний ОАО «Ваш финансовый попечитель», в том числе бывших клиентов банка, с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита.

Басманный суд Москвы 20 июня арестовал Бойко-Великого, директора банка «Кредитный экспресс» Аллу Кабанову и бывшую управляющую московского филиала банка Елену Чуеву. Позднее в апелляционной инстанции Мосгорсуда мера пресечения Кабановой была изменена на домашний арест, а при очередном продлении ареста из СИЗО была освобождена Чуева.

Адвокат Вадим Миндлин заявил ТАСС, что его подзащитный вину не признает, а срок погашения вменяемых бизнесмену кредитов еще не закончен. Банк России отозвал лицензию у «Кредитного экспресса» 15 марта 2018 года. По величине активов кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе. Потерпевшей стороной по делу признано Агентство по страхованию вкладов.