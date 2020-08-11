У Союза журналистов России нет предположений о том, с чем могут быть связаны многочисленные и жестокие задержания российских журналистов в Белоруссии, сообщил Mpravda.com секретарь СЖР Тимур Шафир.

«К сожалению, мы находимся в ситуации, когда можно выдвигать любые предположения относительно того, с чем именно связаны такие необоснованные и жестокие задержания наших журналистов. И, безусловно, этот вопрос не должен сниматься с повестки. К этому вопросу мы должны апеллировать и сейчас, и к этому вопросу мы обязаны вернуться потом, когда, мы очень надеемся, эта волна стихнет», — рассказал Шафир, уточнив, что пока точных предположений по этому поводу нет.

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко, к которым во время задержания к применяли физическую силу, в понедельник отпустили. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Кроме того, агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в белорусском МВД сообщало ранее, что фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев, с которым редакция потеряла связь в понедельник вечером, находится в СИЗО «Жодино» в Минской области. По данным агентства, белорусская сторона проинформировала посольство РФ о месте нахождения Питалева, консулы ведут работу по его освобождению.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет. В воскресенье и понедельник в ряде городов Белоруссии прошли массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.

«Коктейли Молотова» и первый погибший: ночь протестов в Минске 1 из 15

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

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В силовиков полетели "коктейли Молотова".

10 из 15

За событиями наблюдало большое число людей.

13 из 15

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

4 из 15

В силовиков полетели "коктейли Молотова".

10 из 15

За событиями наблюдало большое число людей.

13 из 15

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

© AP Photo / Sergei Grits14 из 15

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

© AFP 2020 / Sergei Gapon15 из 15

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

© REUTERS / Vasily Fedosenko