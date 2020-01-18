Недавно в СМИ прошел слух о том, что 85-летний Михаил Жванецкий смертельно болен.

Страшный диагноз, якобы поставленный сатирику врачами клиники Управления делами президента, не назывался, но все намеки указывали на онкологию.

Однако сам Михаил Михайлович эти слухи опроверг, хотя и сказал, что понимает, «откуда ноги растут».

«Это неправда. Я нормально себя чувствую. Сижу вот в ресторане», — заявил он журналистам издания Teleprogramma.pro.

Более подробно прокомментировала ситуацию его супруга Наталья. Она рассказала, что ее муж, и она сама ежегодно ложатся в клинику для обследования, поскольку уже немолоды.

Но это исключительно превентивные меры, вроде диспансеризации.

«Откуда идет такой слив информации? У нас ничего нет, мы на профилактике лежим в клинике. С возрастом это делаем, даже я раз в год ложусь», сказала она.

Как сообщал «Рамблер», сын сатирика Михаила Жванецкого доставлен в больницу после конфликта в одном из московских ресторанов.

Дмитрий Жванецкий, отдыхавший в заведении на Минской улице, заступился за девушку.

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