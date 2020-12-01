В российских регионах сохраняется проблема коечного фонда для больных коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, в 17 регионах осталось менее 5% свободных коек. Особую озабоченность у министра вызвала Калининградская область и Санкт-Петербург.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН рассказал, как решить проблему с дефицитом мест в больницах.

«Решить эту проблему быстро прямо сейчас можно лишь только перепрофилировав койки. Это, естественно, снижает доступность и качество помощи другим пациентам, но других вариантов нет. Однако чтобы перепрофилировать, нужны средства и возможности. Пока они есть только у крупных регионов, у остальных нет ни оборудования, ни кадров», — отметил парламентарий.

Минздрав сделал заявление по ситуации с коронавирусом

Куринный признал, что несмотря на прогнозы по второй волне, власти не смогли предотвратить новые вспышки заболеваемости по всей стране.

«Ситуация вышла из-под контроля. Сейчас мы вынуждены реагировать на позднее звено — стационарного больного, рост их числа», — отметил он.

Депутат также рассказал, почему не удается остановить эпидемию.

«Разобщение, разрыв цепочек контактов на начальном этапе производится недостаточно эффективно. Также не хватает тестирования. Напомню, что у нас обязательному обследованию подлежат беременные, лица старше 65 лет и люди с тяжелыми заболеваниями. Ну а подавляющее большинство ковидных больных проходят как больные ОРЗ или ОРВИ. Соответственно, они никак не изолируются, контактируют с родными и друзьями, ходят по улице. Из-за этого вирус распространяется бесконтрольно», — подчеркнул Куринный.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что для завершения эпидемии вовсе не нужно вакцинировать всё население страны. По его словам, надо привить группы риска: пожилое поколение, молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями, а также врачей и учителей.