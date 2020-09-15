В Екатеринбурге 96 школьных классов перевели на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса, ОРВИ и гриппа, заявила вице-мэр мегаполиса Екатерина Сибирцева. По ее словам, обстановка с заболеваемостью детей в городе — сложная, сообщает издание Ura.ru.

Сибирцева подчеркнула, что из-за коронавируса на дистанционное обучение переведены 22 класса в 19 школах. Всего количество заболевших COVID-19 — 21 ребенок и два преподавателя. Из-за ОРВИ и гриппа очное обучение пришлось прервать в 74 классах из 34 школ.

«Сейчас начался сезонный подъем (заболеваемости)… ситуация, к сожалению, сложная», — констатировала чиновница.

При этом Сибирцева подчеркнула, что превентивное закрытие классов с целью остановки распространения инфекции — традиционная распространенная мера профилактики заболеваемости среди школьников. Всего в Екатеринбурге насчитывается около 5000 учебных классов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Министерства здравоохранения России выяснили, что более 40% школьников, перешедших на дистанционное обучение во время пандемии, впали в депрессию.