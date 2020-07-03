Тему создания «газовой ОПЕК» поднял глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, «все больше дискуссий о том, чтобы начать практику, как в нефтяной отрасли». Министр убежден: главная причина сегодняшнего хаоса на глобальном газовом рынке – отсутствие регулятора. Соответственно, страны-производители должны договориться о создании единого координирующего органа, наподобие нефтяной ОПЕК.

Впрочем, идея не нова: с разной степенью интенсивности, они обсуждалась как минимум с начала 2000-х годов. А сейчас, с учетом серьезных геополитических рисков, жесткого противостояния основных энергетических игроков, шансы на ее реализацию, скорее, призрачны, нежели осязаемы.

Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», Новак напомнил о существовании Форума стран-экспортеров газа (GECF), в котором многие склонны видеть аналог ОПЕК. На самом же деле этот орган чисто совещательный и никак не регулирует объемы газодобычи в мире. А рынок, убежден министр, нуждается в структуре, которая бы эффективно решала вопросы волатильности, ценообразования, дисбаланса спроса и предложения.

GECF объединяет 12 ведущих производителей газа, включая Россию, Катар, Иран, Венесуэлу, а также семь стран-наблюдателей, в том числе Норвегию и Казахстан. Организация была основана в 2001 году в Тегеране, а юридически оформлена 23 декабря 2008 года в Москве, где министры энергетики государств-участников приняли ее устав и подписали межправительственное соглашение.

GECF задумывалась именно как аналог ОПЕК, чтобы иметь возможность влиять на цены «голубого топлива». Но в итоге она, собираясь раз в год, функционирует как безобидная консультативная площадка, а отнюдь не как картель. В 2008 году тогдашний зампредседателя комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Илеана Роз-Летинен заявила, что создание газового картеля будет рассматриваться как умышленная угроза Америке. Между тем, саму идею «мусолят» так долго, что отказываться от нее уже неприлично.

«Попытки создать «газовую ОПЕК» предпринимаются не первое десятилетие, но пока безуспешно. А Форум стран-экспортеров мне напоминает научно-студенческое общество: посидели, обсудили, прикинули, обменялись прогнозными оценками, разбежались. С точки зрения регулятивного воздействия на рынок его значение ничтожно», — говорит ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.

В то же время ситуация для многих производителей становится критической. Ведь спрос на газ до конца года останется на низком уровне: на 6-7 млн баррелей в сутки меньше, чем в 2019-м.

Вообще, рассуждает Масленников, глобальная газовая конъюнктура сегодня значительно хуже, чем нефтяная. Нисходящий ценовой тренд более выражен. Дестабилизация, разбалансировка происходит и в Европе, и в России, и в Азиатско-тихоокеанском регионе. Последние контракты на поставки российского газа в Китай оказались непривычно дешевыми.

Проблема еще и в том, что на цены давят противоречия между двумя рынками – трубопроводного газа и сжиженного природного (СПГ). Рынок СПГ – спотовый и определяется не длинными контрактами, а текущим спросом и предложением. Россия регулярно сталкивается со случаями, когда спотовые цены на СПГ в Европе резко падали в сравнении с ее трубопроводным газом. В настоящее время – как раз такая ситуация, которая уже обернулась для торгующего российским газом в Европе «Газпрома» многомиллиардными убытками.

Интересы стран-производителей зачастую расходятся кардинально, и, чтобы создать «газовую ОПЕК», надо для начала загнать «всех пауков в одну банку», провести сложные геополитические маневры. К тому же Россия не самый главный газодобытчик. Пока нас сильно обыгрывают другие производители: Катар, США и Австралия. Причем Катар в силу больших объемов добычи может демпинговать на всех рынках, которые контролирует. Идею «газовой ОПЕК» он вроде бы поддерживает, но России придется с ним предметно договариваться.

А вот с американцами у нас жесткая сшибка по всем вопросам, констатирует Масленниов. Во-первых, США достаточно бойко продвигают в Европу свой СПГ, особенно через Польшу, где построены соответствующие терминалы. Во-вторых, они одержимы мыслью заблокировать проект «Северный поток-2». О каком диалоге с ними по «газовой ОПЕК» может идти речь? – задается риторическим вопросом эксперт.

На газовом рынке усилилась конкуренция за счет масштабных поставок СПГ в Европу и Азию — из США, Катара и Австралии, вторит Масленникову руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В этой связи доля трубопроводного газа (главным образом — из России), постепенно снижается, а цены на СПГ падают до рекордных значений: по сравнению с прошлым годом они снизились в три раза, в то время, как трубопроводный газ от «Газпрома» подешевел вдвое. «Мировая газовая отрасль столкнулась с теми же проблемами, что и нефтяная: избыток предложения, усиление конкурентной борьбы, падение котировок. Поэтому рынку нужен регулятор, который сможет не допустить ценового хаоса. Это очевидно. Другой вопрос, появится ли он», — говорит эксперт.