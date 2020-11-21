Ситуация с Covid-19 в Европе и США вышла из под контроля, что снижет оптимизм экономических прогнозов, сообщили эксперты одной из крупнейших в мире аналитической компании IHS Markit.

По их подсчетам, уровень мирового ВВП по итогам 2020 года упадет на 4,2%.

И если ранее они говорили о восстановлении на 4,4% в 2021 году, то теперь снизили свой прогноз до 4,2%.

Эксперты констатировали: многие страны слишком рано поверили в победу над пандемией.

«Даже те страны, которые успешно справлялись с распространением коронавируса были вынуждены вернуть ограничения для ресторанов, баров и других мест массового сбора людей», — говорится в отчете.

Потеря контроля над ситуацией особенно остро проявилась в странах Европейского союза и Соединенных Штатах Америки, отмечают аналитики.

Если же придется еще раз вводить полный карантин, то о восстановлении экономики в ближайший год можно будет забыть, подчеркивают эксперты.

IHS Markit образовалась в 2016 году в результате слияния двух аналитических компаний — американской IHS и британской Markit. Стоимость IHS Markit после слияния составила $13 млрд Штаб-квартиру IHS Markit решили перевести в Лондон, что могло быть сделано для снижения налоговой нагрузки на компанию.

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