Ситуация на земле в Ливии сложная, РФ старается поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта в стране, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

«Ситуация на земле в Ливии очень сложная, запутанная. То, что мы делаем, — мы сосредотачиваем свои усилия с тем, чтобы со всеми ливийскими сторонами, а вы знаете их, поддерживать такие контакты, поощряя их к достижению взаимоприемлемых решений. Все это делается под эгидой ООН», — сказал Вершинин журналистам.

«Мы также считаем, что необходимо повысить эффективность ооновской миссии. Как вы знаете, сейчас пока главы этой миссии нет, временно исполняет обязанности заместитель главы. Мы считаем, что чем скорее эта миссия по Ливии заработает в полную силу, тем будет лучше», — добавил он.