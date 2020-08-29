Экологическая катастрофа, о которой мало кто говорит — на Кубани нет воды. Пересохли реки и лиманы, обмелели водохранилища, гибнет рыба и зверье, да и местным жителям приходится туго. Ситуация с водой в Краснодарском крае перешла из тяжёлой в критическую.

В некоторых районах Геленджика воду доставляют на машинах, в кранах её нет. В Новороссийске в тех районах, где она была круглосуточно, сначала стали подавать по часам утром и вечером, а теперь решили и это время ужать. Те, у кого были свои скважины, рассказывают, что вода ушла глубже и насосы её не достают. В горах стали пересыхать ручьи. Последний раз подобная засуха была 63 года назад. Краснодарское море обмельчало, лиманы высохли, рыба и прочая живность массово погибает.

«В этом году у нас засуха конкретная во всём регионе. Водохранилище пустое, лиманы мелеют. Информация о том, что фермеры берут воду и лиман от этого высох, — это чушь. Канал, питающий лиман, не забит, я туда лично выезжал, смотрел. Там просто мало воды сейчас. Может вообще проблема с водоснабжением Темрюкского района возникнуть. И ничего сделать невозможно. Остаётся только ждать, когда природа вернёт всё на свои места. Ситуация критичная. Рыба дохнет. Лиман высох, его поверхность — это пустыня, земля потрескавшаяся. Больно, жалко, но воду в вёдрах туда ни откуда не принесёшь. Это природное явление», — рассказал изданию «Подъём» глава Краснострельского сельского поселения Сергей Глущенко.