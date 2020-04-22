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Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ситуацию с распространением нового коронавируса в России управляемой. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, добиться управляемой ситуации удалось благодаря мерам по предотвращению завоза и распространения инфекции.

« [Эти меры] позволили нам профилактировать пиковую нагрузку на медицинские организации и создать дополнительный резерв времени для подготовки сил и средств», — подчеркнул министр.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки число зараженных в России выросло на 5236 человек, до 57 999. Накануне прирост больных составлял 5642 человек. За день до этого — 4268, еще днем ранее — 6060 человек.

Внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что Россия пока не достигла пика заболеваемости и не вышла на плато, хотя прирост больных в последние дни упал с 15-17 до восьми-десяти процентов.

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