При самостоятельном выборе комплектующих для максимально качественной водоподготовки и очистки воды, если дело касается не только промышленности, но и специальных лабораторий, эксперты рекомендуют заказывать с доставкой автоматические фильтры.

Это опробованные на практике модели VAF™ и VORTISAND® Evoqua, при системной эксплуатации которых, пользователи смогут не только оперативно проводить очистку жидкости от скоплений твердых частичек, но и эффективно устранять другие вредные примеси.

Универсальные самопромывные (самоочищающиеся) фильтры специально были разработаны и созданы с целью минимизировать затраты на эксплуатацию этих многофункциональных установок.

В чем весомые преимущества предложенных систем фильтрации?

Рекомендуемые для системной эксплуатации модули фильтрации Evoqua VAF ценятся среди специалистов за целый комплекс преимуществ:

эффективность в защите активно эксплуатируемых насосных станций;

снижение рисков для водопроводных систем бытового или промышленного назначения;

позволяют быстро очищать спецоборудование, используемое для системного нагрева воды, а также отопления;

помогают исправно работать при системном заборе жидкости из общей сети, включая подводки со: скважин и естественных водоемов (речек, озер);

фильтры применяют при эксплуатации сточных систем, их аналогах.

Если необходим в работе универсальный функционал грязевого экранного фильтра для эффективной очистки воды или жидкостей, стоит заказать с доставкой, воспользоваться в системе самопромывным модулем из категории VAF.

В чем особенности моделей фильтров из категории VAF?

Среди предложенного ассортимента готовой продукции через обновленную форму электронного каталога доступно подобрать:

универсальный функционал с встроенным клапаном слива;

в готовом виде есть комплектация с фильтрующими элементами с сеткой, панелью управления;

специальные фильтры для системной и максимально эффективной очистки жидкостей и устранения твердых взвешенных частиц, размеры которых могут колебаться в пределах микрон от 10 и до 1500.

Производители специальных фильтров обеспечивают высокие показатели точности в изготовлении механической части подвижных комплектующих. Детали формируются с использованием износостойких материалов самого высокого качества.

Предложенные в продаже модели гарантированно обеспечивают долгосрочную эксплуатацию фильтров VAF. Клиенты ценят отсутствие дополнительной статьи затрат на техобслуживание, возможность не тратиться на инспекцию, электричество.