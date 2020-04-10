В Ханты-Мансийском автономном округе (АО) со следующей недели будут использовать систему распознавания лиц для контроля за соблюдением режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила губернатор Наталья Комарова.

«В совокупности с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город», имеющим модуль распознавания лиц, будет осуществляться мониторинг нахождения граждан вне дома», — цитирует главу региона «РИА Новости».

Комарова отметила, что результаты мониторинга будут основанием для наложения штрафов на нарушителей самоизоляции, сообщается на сайте kp.ru.

Режим обязательной самоизоляции граждан в Югре продлен до 1 мая, передает RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Москве задержали нарушителя 14-дневного карантина. Мужчину вычислили с помощью городских камер. Водителя направили в больницу, где у него возьмут анализ на коронавирус. Нарушитель заплатит штраф 5 тыс. рублей. Его автомобиль увезли на штраф-стоянку.

В Минкомсвязи заявили, что отслеживание перемещений зараженных коронавирусом не противоречит закону о персональных данных.

19 марта на территории Ханты-Мансийского АО был введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

5 апреля сообщалось, что жителя Ханты-Мансийского автономного округа уличили в распространении ложной информации о заражении коронавирусом. Гражданин на основе слухов утверждал, что один случай инфицирования зафиксирован в поселке Мортка, чем посеял панику среди местных жителей. Ему грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей.

По состоянию на 10 апреля, в России диагностировано 11 917 случаев заболевания COVID-19, из них 1786 — за последние сутки. 795 человек вылечились. 94 пациента скончались.

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