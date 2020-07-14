Задержанный близ города Тадмор под Пальмирой боевик из группировки «Магавир ас-Саура» сообщил, что проходил подготовку под надзором американских инструкторов.

Ранее сообщалось, что троих боевиков «Магавир ас-Саура» задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры после того, как они попали на минное поле. Боевики сообщили, что их отправили на задание, они должны были добыть сведения о российских и иранских объектах.

«Нас учили обращаться со всеми видами оружия американские инструкторы. Все оружие было американского производства. Я видел американских инструкторов, они приходят на тренировки, но сами занятия проводят сирийцы. Американцы издалека наблюдают, проверяют и оценивают ход подготовки. Тренировки были сложные, они шли по два-три часа, не меньше», — сказал журналистам задержанный Абдалла аль-Мишуат.

По его словам, боевиков готовили с использованием американского оружия, но на задание участники банды отправились с российскими автоматами.