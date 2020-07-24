Боевик незаконного вооруженного формирования «Магавир ас-Саура», лагерь которого расположен на территории контролируемой американцами зоны Эт-Танф в Сирии, сбежал и сдался правительственным войскам. В беседе с журналистами бывший боевик Хасан Абдул Атра рассказал, что группировка участвовала в провокациях в отношении сирийской армии, чтобы дать повод американским военным нанести удары по ее позициям.

«Мы должны были провести провокацию против сирийской армии, чтобы дать американцам повод нанести по ней удар… Мы знали, что американцы подняли в воздух два своих самолета. И если бы сирийские войска открыли огонь по нашей группе, эти самолеты нанесли бы по ним удар», — рассказал Абдул Атра.

По его словам, группа боевиков, в состав которой входил Абдул Атра, должна была подъехать на пикапах к позициям сирийской армии как можно ближе и вынудить сирийских солдат открыть огонь. Однако в ходе трех попыток провокаций, в которых принял участие сбежавший участник группировки, сирийские военные не стали стрелять по ним и не дали повода американским военным для атаки.

Он добавил, что стал боевиком группировки «Магавир ас-Саура» после того, как оказался в лагере беженцев Эр-Рукбан, где его завербовали, убедив в том, что если он вернется на подконтрольную сирийским властям территорию, то будет убит.

«На территории Эт-Танф очень серьезно промывают мозги. Сбежать оттуда хотят очень многие, большинство. Но в них методично поселяют страх, убеждают в том, что сирийские силовики, россияне и иранцы будут убивать их. Нам показывали видео, что правительственные войска разрушили мечети в Пальмире, что уничтожили все плантации и пальмовые рощи», — сказал Абдул Атра.

При этом, как отметил Абдул Атра, командование группировки, отправляя бойцов на провокации, принимает меры, чтобы они не смогли сбежать. «Чтобы бойцы не могли бежать, командиры заливают в пикапы (на которых передвигается группа — ред.) топливо всего на 10-15 километров», — сказал он.

После того, как он сдался правительственной армии, он дал показания сирийским спецслужбам о деятельности «Магавир ас-Сауры» и был отпущен. Ранее в районе Тадмора были задержаны бойцы «Магавир ас-Сауры» после того, как группа из восьми человек на мотоциклах наехала на минное поле. В результате пятеро боевиков погибли и трое были задержаны солдатами правительственной армии Сирии. Задержанные сообщали, что их готовили при участии американских военных инструкторов, а задачей группы был сбор информации о сирийских, российских и иранских военных объектах.